2019/11/12 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء تأكيده على أن الإقليم ماضِ لتنظيم عمل وزارة البيشمركة بالشكل الذي يجعلها قوة موحدة ومستقلة عن الأحزاب.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال بارزاني في كلمة خلال مراسم تخرج دورة جديدة من ضباط البيشمركة في دهوك "يتعين علينا...



تأسيس قوة منظمة ومدربة وإزالة العوائق التي تعرقل الإصلاحات في وزارة البيشمركة".

ويسعى الإقليم الى توحيد أكبر قوتين في البيشمركة ضمن كيان واحد في خطوة من شأنها أن تنهي انقسام هذه القوات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني.

وأضاف بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان ستبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف، وتابع "يحتاج الإقليم إلى قوة عسكرية موحدة وتعمل وفق المبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية وبعيداً عن التحزب".

وقال بارزاني إنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة تنظيم المجالات الإدارية والقانونية وإعادة النظر بهيكل الوزارة والقوات المؤلفة للبيشمركة.

وتتألف قوات البيشمركة إجمالا من نحو 240 ألف مقاتل.



وعلى الرغم من أن بعض الوحدات العسكرية تم توحديها بالفعل تحت مظلة وزارة البيشمركة، إلا أن الغالبية من القوات لا تزال منقسمة وتتلقى الأوامر الى حد كبير من قبل الأحزاب التي تنتمي إليها.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.



وتعهدت التحالف باستمرار التدريب.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: كوردستان بحاجة لقوة عسكرية غير متحزبة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: كوردستان بحاجة لقوة عسكرية غير متحزبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).