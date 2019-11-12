“بالفديو”.. رد فعل “عاطفي” من شرطي عراقي عند سماع النشيد الوطني

2019/11/12 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الثلاثاء، شرطي عراقي وهو يبكي اثناء عزف النشيد الوطني العراقي.ويعود الفديو الى شرطي من اهالي محافظة ميسان، لم يتمالك نفسه عن سماع النشيد الوطني في ساحة التظاهر.الفديو:

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