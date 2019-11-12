2019/11/12 | 13:17

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متظاهرو ميسان يغلقون مكتب القناة الرسمية في المحافظة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني، وسط العاصمة، منذ يوم أمس.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، إن "أي احتكاكٍ

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) أن طيران الجيش دمر مضافة وقتل عدداً من عناصر داعش في خانقين، في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى مقر قيادة عم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) وقوع صاروخين على مدرسة وسوق شعبية في بغداد مساء يوم أمس.

وذكرت الخلية في بيان، أن "صاروخا من نوع كراد سقط ليلة أمس دون أن ينفلق داخل سوق شعبي في منطقة الإسكا

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