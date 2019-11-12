2019/11/12 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء: فرز وتخصيص اكثر من 116 الف دونم لتوزيع وبناء وحدات واراض سكنية للمستحقين والمتقدمين في بغداد و10محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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