التعليم تمدد التقديم الى الدراسة المسائية لقناتي القبول العام وذوي الشهداء

2019/11/12 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الثلاثاء، تمديد التقديم الى الدراسة المسائية على قناتي القبول العام وذوي الشهداء للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2020/2019.

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