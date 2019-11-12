2019/11/12 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الثلاثاء، ان يكون التقديم والمنافسة في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية بمعدل 58 بالمئة.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة خطوة برس، نسخة منه ان” الموافقة حصلت ان يكون معدل التقديم والمنافسة في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية هو 58 ٪ للتخصصات كافة عدا كليات التمريض والهندسة والمعاهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: التقديم والمنافسة في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية بمعدل 58 بالمئة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: التقديم والمنافسة في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية بمعدل 58 بالمئة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: التقديم والمنافسة في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية بمعدل 58 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).