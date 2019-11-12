بالتزامن مع احتجاجات العراق.. عرب الأحواز يتظاهرون منددين بسياسات الحكومة الإيرانية-بالفيديو

2019/11/12 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-الأحواز بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية؛ يواصل الآلاف من سكان منطقة الأحواز العربية في إيران تظاهراتهم، احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشونها منذ عقود.وتظاهر الآلاف في مدن الأهواز والفلاحية وكوت عبد الله وغيرها، رافعين شعارات تندد بالنظام الحاكم في طهران، وحملت الشعارات التي هتف بها المتظاهرون رفضاً لما يعتبرونها […]

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