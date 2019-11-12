شرطة ديالى تلقي القبض على خمسة مطلوبين وتعالج عبوة ناسفة

2019/11/12 | 13:48

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد نهاد محمد، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، القاء القبض على خمسة مطلوبين وتفكيك عبوة ناسفة خلال الممارسات ألأمنية في المحافظة.

وقال محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز من قسم مكافحة والاجرام وقسم شرطة هبهب، ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق قضايا جنائية متعددة في مناطق متفرقة من المحافظة"، مشيراً الى أنهم "صادرة بحقهم اوامر قبض قضائية".

وأضاف، أن "خبير المتفجرات ترافقه دوريات من قسم شرطة العبارة، تمكن من معالجة عبوة ناسفة موضوعة في إحدى بساتين الناحية شمال شرق مدينة بعقوبة بدون حادث".

بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين أغلقوا مكتب قناة العراقية الرسمية في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أغلقوا مكتب قناة العراقية الرسمية داخل محافظة ميسان&q

بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني، وسط العاصمة، منذ يوم أمس.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، إن "أي احتكاكٍ

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) أن طيران الجيش دمر مضافة وقتل عدداً من عناصر داعش في خانقين، في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى مقر قيادة عم

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