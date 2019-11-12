وزير التربية السوري: 355 ألف طالب بحاجة لبرنامج تعليمي خاص

2019/11/12 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير التربية السوري، عماد العزب، إن وزارته رصدت ما يزيد عن ثلاثمئة وخمسة وخمسين ألف طالب يحتاجون الى خطة تربوية وتعليمية خاصة لتعويض ما فقدوه بسبب الحرب.

وأوضح العزب، أن الوزارة رصدت تلك الأعداد في محافظات الحسكة ودير الزور وإدلب والرقة وفي ريف حلب، وتشمل كل الصفوف..



مشيرا الى أن وزارة التربية حددت الأعداد الكبيرة من المدرسين والمدرسات التي تحتاجها تلك المناطق.

وتحدث الوزير عما وصفها بخطة الاستجابة السريعة التي وضعتها الوزارة، وقال إنه سيتم التعامل مع الطلاب في المنطقة الشرقية في المحافظات الخمس من خلال المنهاج الوطني، وأيضا من خلال المنهاج الآخر وهو منهاج “الفئة ب” الذي يتم التعامل به أثناء الأزمات.

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