بالصور.. شركة نفط ميسان مغلقة “بأمر الشعب” والمتظاهرون يدخلون الجامعة لإغلاقها

2019/11/12 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أقدم متظاهرون غاضبون من اهالي العمارة، الثلاثاء، على إغلاق شركة نفط ميسان في محافظة ميسان.وقال مراسل “يس عراق”، إن متظاهرين من اهالي العمارة اغلقوا شركة نفط ميسان، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالبهم.وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين ينون اغلاق الشركة بشكل كامل على غرار الدوائر الاخرى بالمحافظة والتي كتب على جدرانها […]

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