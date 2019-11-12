روسيا تدعو فلسطين واسرائيل لتجنب التصعيد

2019/11/12 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لغد برس:

اعرب المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن قلق موسكو لتصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا الطرفين إلى الهدوء.

وقال بيسكوف: "يثير قلقنا التصعيد الجديد ونمو التوتر في المنطقة.



موسكو تدعو كل الأطراف إلى الهدوء وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط".

ويأتي هذا على خلفية اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته في غزة، واستهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، مما أدى لمقتل نجله وإصابة حفيدته.

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