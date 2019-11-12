القبض على مروج حبوب مخدرة شمالي الحلة

2019/11/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على حائز أقراص مخدرة متلبسا في سيطرة النيل شمالي الحلة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارزها في سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل) شمالي الحلة، تمكنت من اعتقال شخص بالجرم المشهود لحيازته أقراص مخدرة نوع (01)، وذلك خلال عمليات التفتيش اليومية التي تجريها للأشخاص والعجلات بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز امن الافراد".

ولفتت الى، ان "المفارز أحالت المعتقل مع المظبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات القانونية".

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