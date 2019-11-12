تركيا تحجز ممتلكات والد أشهر لاعب كرة قدم لانتمائه لحركة غولن

2019/11/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: الغد برس:

احتجزت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ممتلكات سلمت شكور، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا والبرلماني السابق هاكان شكور، وذلك لارتباطه بحركة تابعة لفتح الله غولن.

وطعنت النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر في 22 من الشهر الماضي، الخاص برفع الحظر المفروض على ممتلكات أسرة اللاعب، الذي تجرى محاكمته غيابيا بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة" التبعة لغولن وفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وبعد تقييم طلب الطعن المقدم من النيابة العامة، أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى.

وفي 25 تشرين الثاني 2016، فرضت على شكور الإقامة الجبرية بدلا من السجن بسبب مشكلات صحية يعانيها، مع حظر سفره.

وكان هاكان شكور اللاعب السابق، نائبا عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إلا أنه تقدم باستقالته قبل يوم واحد من تحقيقات فضح وقائع الفساد والرشوة في 17 كانون الاول 2013.

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