بعد /16/ عاماً من الرعب.. جنوب العراق يخلو من صور “خميني وخامنئي”

2019/11/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تستمر التظاهرات الشعبية في العراق منذ أسبوعين، بعد أن بدأ المتظاهرون العراقيون موجتهم الثانية من #التظاهرات في الـ 25 من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.التظاهرات شهدت […]

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