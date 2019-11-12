كاظم حبيب - هل من شرعية للنظام السياسي الطائفي الفاسد والدموي في العراق؟

2019/11/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لقد فقد النظام السياسي الطائفي الفاسد القائم في العراق منذ العام 2004/2005 شرعيته الدستورية منذ أول قطرة دم زكية سالت في شوارع العراق على أيدي أجهزة الأمن والشرطة والميليشيات الطائفية المسلحة والحشد الشعبي بناء على أوامر صدرت عن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية في الأيام الأولى للانتفاضة الشبابية، أيام 1 و2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وما بعدها.لقد كانت المظاهرات سلمية عبَّر فيها......

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