تخصيص 50 لتراً شهرياً من النفط الأبيض للعوائل النازحة مجاناً

2019/11/12 | 14:07

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العهد نيوز – بغداد

اعلنت الشركة العامة للمنتجات النفطية، عن تخصيص 50 لتراً شهرياً من النفط الأبيض للعوائل النازحة في محافظتي نينوى وكركوك واقليم كردستان.

وقالت الشركة

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