قائد عمليات بغداد ينفي وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الخلاني

2019/11/12 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني، وسط العاصمة، منذ يوم أمس.

وقال قائد عمليات بغداد

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