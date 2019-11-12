بالصور.. تشييع مهيب لاحد شهداء ساحة التحرير

2019/11/12 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شيع المتظاهرون، اليوم الثلاثاء، متظاهر استشهد نتيجة اصابته بدخانية في الرأس في ساحة التحرير وسط بغداد.

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