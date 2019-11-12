شركة الاستكشافات النفطية تعلن تشغيل 1850 عاملا وتحويل 577 الى عقود

2019/11/12 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مديرعام شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الثلاثاء، تشغيل 1850 من العاملين في قطاع الاستكشافات النفطية وتحويل 577 اخرين الى عقود وتحديداً ضمن عمليات المسح الزلزالية في محافظات العراق .

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