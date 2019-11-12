لا تقدمي هذه الأطعمة لرضيعك منها الأطعمة المدخنة

2019/11/12 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبهت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية الوالدين إلى تقديم الأطعمة النيئة والأطعمة المدخنة للرضيع عندما يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة اعتباراً من 6 أشهر تقريباً.

وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفل، ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس، والسالمونيلا، والليستريا، التي تهدد الطفل بالتسمم الغذائي، والذي تظهر أعراضه بقيء، وإسهال، ومتاعب المعدة والأمعاء.

كما لا يجوز أيضاً إعطاء الرضيع في عامه الأول المكسرات، وشرائح التفاح، وأصابع الجزر، لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية فتتسبب في اختناقه.

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