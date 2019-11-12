متظاهرون يغلقون مدارس في ناحية تابعة لقضاء سوق الشيوخ

2019/11/12 | 14:18

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهرين أغلقوا مدارس في ناحية العكيكة...





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