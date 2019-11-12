2019/11/12 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-الناصرية لم تقتصر الإصابات في احتجاجات العراق الأخيرة على الكبار فحسب، بل تعدتها إلى الصغار أيضا، فقد أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حالات احتناق واسعة في قسم الأطفال الخدج بمستشفى الناصرية في محافظة ذي قار.وأظهر المقطع ممرضات وأطباء يقومون بحمل الأطفال الخدج لنقلهم بعيداً عن غرفهم، بعد تسرب غاز مسيل للدموع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الناصرية.. الأطفال الخدج في مرمى قنابل الدخان وتحذيرات من إصابات قاتلة-بالفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الناصرية.. الأطفال الخدج في مرمى قنابل الدخان وتحذيرات من إصابات قاتلة-بالفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).