الاربعاء رقم 13 : ماذا سيحدث في العراق ؟ نقابة المعلمين تعود الى مشهد الاحتجاجات بعد لافتة ” امر الشعب” – فيديو

2019/11/12 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها بالرغم من التخبط الذي اصاب نقابة المعلمين حيث استسلمت لقوة الزحم في الجامعات و المدارس بعد تراجعها ليومين ودعوتها لاعادة الحياة و الدوام الرسمي لكن دعوتها لم تلاق اي اعتبار ..ما اضظرها لاعلان اضراب اخر .نقابة المعلمين تصحح موقفها بعد اغلاقها ” […]

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