2019/11/12 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، العثور على ٥٢٠ عبوة مختلفة الأنواع والاحجام في قضاء مخمور.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان” فرقة المشاة الرابعة عشر والخاصة بتطهير الاراضي الزراعية من مخلفات عصابات داعش الارهابية في قضاء مخمور تمكنت من العثور على ٥٢٠ عبوة مختلفة الأنواع والأحجام وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على ٥٢٠ عبوة في قضاء مخمور وكالة خطوة برس.

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