2019/11/12 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف مركبة بعبوة محلية في البصرة عائدة لمدير قسم في شركة حكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مركبة بعبوة محلية في البصرة عائدة لمدير قسم في شركة حكومية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مركبة بعبوة محلية في البصرة عائدة لمدير قسم في شركة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).