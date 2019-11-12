حقوق الأنسان النيابية تناقش تقريرها بشأن التظاهرات

2019/11/12 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت لجنة حقوق الأنسان النيابية اجتماعا برئاسة النائب أرشد الصالحي وبحضور أعضائها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة بخصوص التظاهرات ومارافقها من احداث ومتغيرات في الشارع العراقي.

واشارت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، الى أن "التقرير الذي أعدته سيتم عرضه في جلسة مجلس النواب المقبلة."

ودعت اللجنة الى "تبني مبادرة رئاسة المجلس بطرح مبدأ الحوار الوطني مع جميع الأطراف وتبني خارطة طريق المرجعية الدينية في حل الازمات وتنفيذ المطالب المشروعة".

واكدت اللجنة على أهمية تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي سيكفل حق المواطنين في التعبير عن الرأي وحمايته الحقوق للجميع.

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