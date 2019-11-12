ماهو مسكوت عنه يجب ان يقال !!

2019/11/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي

اعتقد ان على منصاتنا الاسلامية ومنابر التبليغ الديني، ونخبنا الثقافية المتصدية للتنشئة، والرعاية، والتربية.



أن تباشر بالحديث مع الشباب عن غرائزهم وميولاتهم ورغباتهم وكل

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