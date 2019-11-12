غرد_مثل_خلف يتصدّر “فيسبوك”.. الناطق العسكري يرد عبر “الحل”

2019/11/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أطلق ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #غرد_مثل_خلف، في حملة لمواجهة تصريحات الناطق العسكري لرئيس الوزراء اللواء عبدالكريم خلف، لا سيما بعد التعليقات التي وصفت […]

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