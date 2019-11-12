2019/11/12 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين البلاغ السياسي الصادر عن دورة إجتماعات المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين■-;- في ختام دورة إجتماعات عقدها برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، في نهاية النصف الأول من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2019 «دورة الشهداء والأسرى» أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلاغاً سياسياً تناول فيه القضايا السياسية المدرجة على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية، والمسار الس......

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