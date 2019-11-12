حقوق الانسان النيابية تحدد موعد عرض تقرير احداث التظاهرات على البرلمان

2019/11/12 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حددت لجنة حقوق الانسان النيابية، موعد عرض تقرير التظاهرات على مجلس النواب.

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