2019/11/12 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الثلاثاء، التدخل الامريكي بالشأن الداخلي العراقي "خرقا للسيادة الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تعد التدخل الامريكي بالشان الداخلي "خرقا للسيادة الوطنية") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تعد التدخل الامريكي بالشان الداخلي "خرقا للسيادة الوطنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).