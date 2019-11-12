“بالصور”.. حملة على “تويتر” تطال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة

2019/11/12 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دشن مغردون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي ،اليوم الثلاثاء، حملة انتقاد لاذعة طالت المتحدت باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف.الحملة كانت تحت عنوان (#غرد_مثل_خلف)، في اشارة الى تصريحات المتحدث التي اشارت الى وجود اسلحة ومتفجرات في مبنى المطعم التركي، وهو الامر الذي يرفضه المتظاهرون ويعدوه اتهاماً غير مقبول لهم.[…]

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