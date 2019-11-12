لجنة حقوق الانسان تناقش تقريرها بشأن التظاهرات وتؤكد عرضه على البرلمان في الجلسة المقبلة

2019/11/12 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب أرشد الصالحي وبحضور أعضائها لمناقشة تقرير اللجنة بخصوص التظاهرات ومارافقها من احداث ومتغيرات في الشارع العراقي.

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