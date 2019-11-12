2019/11/12 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيد ثمين يقع بيد هيئة النزاهة العراقية.. من هو؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيد ثمين يقع بيد هيئة النزاهة العراقية.. من هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).