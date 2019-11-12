2019/11/12 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافة العربية اليوم..السعودية تدشن وجهة سياحية عالمية الثلاثاء المقبل..مجلس الأمة الكويتى ينظر في استجوابي وزيري الداخلية والأشغال..الاحتجاجات في لب... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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