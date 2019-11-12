2019/11/12 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانية

دعت نقابة المعلمين في الديوانية، اليوم الثلاثاء، كافة كوادرها في للخروج بتظاهرة عامة، يوم غد الأربعاء، في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة معلمي الديوانية تدعو لتظاهرة عامة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة معلمي الديوانية تدعو لتظاهرة عامة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).