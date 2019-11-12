علي الكعبي.. متطوع يجمع المفقودات في ساحة التحرير ويعيدها إلى أصحابها-بالفيديو

2019/11/12 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد علي الكعبي شاب عراقي قرر افتتاح “مكتب” في ساحة التحرير ببغداد للحفاظ على الممتلكات الشخصية الضائعة وإعادتها إلى أصحابها.ويسعى الكعبي بالتعاون مع عدد من أصدقائه وزملائه لجمع المفقودات التي يتم العثور عليها في الساحة، والاحتفاظ بها في مكان معين، ثم الإعلان عنها ليأتي أصحابها لاستلامها.ورغم ازدحام الساحة بآلاف المتظاهرين يومياً فإن […]

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