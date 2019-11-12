2019/11/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان من الفيدرالية إلى حكومة كونفدرالية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان من الفيدرالية إلى حكومة كونفدرالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).