مدير عام الموانئ يبحث مع شركات التشغيل المشترك توفير فرص عمل جديدة لأهالي ناحية ام قصر

2019/11/12 | 15:08

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العهد نيوز – البصرة

بحث مدير عام شركة موانئ العراق صفاء عبد الحسين مع مديري الموانئ التابعة للشركة وشركات التشغيل المشترك لبحث توفير فرص عمل

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