اعادة فتح مدخل شارع الكندي في بغداد

2019/11/12 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعادت القوات الامنية فتح مدخل شارع الكندي في حي الحارثيـة، من جهـة مبنى مول بغداد ، وذلك بعد اغلاقه بالحواجز الكونكريتية ،

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