باحثون: بناء العضلات يحمي الرجال من أمراض القلب والسكتات الدماغية

2019/11/12 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشف باحثون أن بناء العضلات يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال في منتصف العمر وكبار السن أيضًا، ومن النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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