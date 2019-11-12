تونس.. أمطار غزيرة تصيب حركة السير والدراسة بالشلل

2019/11/12 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على معظم محافظات تونس، يوم الثلاثاء، إلى تعطيل حركة السير ووقف الدراسة بكامل المؤسسات التربوية في الحصة المسائية.

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