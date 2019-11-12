مراسلنا في البصرة: اطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين في المحافظة

2019/11/12 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل وكالة الأنباء العراقية في البصرة، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين بالمحافظة.

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