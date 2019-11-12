فاطمة الفلاحي - وطن خانه الأهل

2019/11/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 6.زوّروا منبع النهرفهجرت النوارس شطآنهأثثتني بالحزنوبانكسارات الفسائلوتشريدها عبر المسافاتوبأحلام عذوقها اليابساتشائصات لا يانعاتوبسعفها المتشظيوانحناءات الجذوعفقايضتني الغاديات بحبي لنخلتيأو بتكاثر انشطار المسافاتأنكرتنا الصباحاتفغدا الدخان شوارعَ وسماوات والتراب إستزرع ظل المساءاتفبات الصباح مساءً والمساء يشرق مساءات

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