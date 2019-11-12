أفنان القاسم - مراسيم ملكية 26

2019/11/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم "ينبع الفساد من حيث تتركز السلطة والثروةيتدفق العطاء من حيث تتركز السلطة المواطنةلا املك في حياتي من الانتصارات ما يدهشك!لكني أستطيع أن أدهشك إذا ما حدثتك عن هزائم منيت بها وخرجت منها حيّا!هذه آخر سفني ترسو على دمعي قضيت عمري في تشجير الصحاريذبلت واصفرت أوراقي المرأة للسرير تلف كما البعيرالمفكر كافرالمعارض حاظر السلطان صهر الله تبًا لثقافتكم الفك......

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