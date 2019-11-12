2019/11/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود Official Secrets (2019)في التاسع من نيسان/ أبريل عام 2003 ، أطاح جنود أمريكان بتمثال صدام حسين في بغداد، وبعد مرور ستة عشر عاماً تبين أن الحرب التي كلفت مئات الآف الضحايا، والتي أوقعت الشرق الأوسط في حالة من الفوضى، بنيت على أكاذيب، لم يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الغزو الأمريكي للعراق، ليظهر مشهد الإطاحة بتمثال الديكتاتور صدام حسين في بغداد عبر ملايين الشاشات حول العالم.ودخلت هذ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - -أسرار رسمية - فيلم يلقي الضوء على سذاجة العالم أمام أصحاب المصالح وتجار الحروب!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علي المسعود - -أسرار رسمية - فيلم يلقي الضوء على سذاجة العالم أمام أصحاب المصالح وتجار الحروب!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).