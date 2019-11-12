2019/11/12 | 15:20

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بالوثيقة..



وزير الزراعة يطالب أمانة مجلس الوزراء بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي ’’للحاجة الماسة’’ إليهم

بغداد اليوم-ميسان

نعى محافظ ميسان علي دواي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، موظفاً توفى "أثناء دخول عدد من المحتجين الى أحد المباني الحكومية"، على حد قولهم.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمزيد م

بغداد اليوم- ديالى

أكد النائب فرات التميمي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بدء استلام الذمم المالية من أعضاء مجلس ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة ديالى المحلية شكلت لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ لتطبيق قرار استلام

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بإطلاق سراح 17 متظاهرا موقوفا في محافظة البصرة بكفالة ضامنة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السلطات أطلقت سراح 17 متظاهراً موقوفاً في محافظة البصرة بعد اعتقالهم

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