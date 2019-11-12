تقارير: نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان

2019/11/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة نادي باريس سان جيرمان لتعويض كيليان مبابي، نجم الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن باريس سان جيرمان يخشى رحيل كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد بعدما رفض مؤخراً عروض بطل الدوري الفرنسي لتمديد عقده.

وشددت على أن باريس سان جيرمان يريد أنطوان غريزمان من برشلونة ليحل محل كيليان مبابي في هجوم الفريق الباريسي بالرغم من أن جناح البارسا رفض الانتقال لحديقة الأمراء الصيف الماضي وفضل البلوغرانا.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان سوف يحاول بقوة الإبقاء على مبابي في صفوف الفريق الباريسي رغماً عن رغبة صاحب الـ21 عاماً الذي يريد الانتقال لريال مدريد الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن ريال مدريد يجهز 400 مليون يورو لحسم صفقة مبابي من باريس سان جيرمان ليصبح أغلى لاعب في التاريخ وضعف صفقة نيمار الذي انتقل إلى الفريق الباريسي من برشلونة مقابل 222 مليون في صيف 2017.

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