الكهرباء: العراق أمامه ثلاث سنوات لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطاقة

2019/11/12 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد وكيل وزارة #الكهرباء #عباس_جبر، أن العراق أمامه ثلاث سنوات لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الكهرباء ومن الصعب عليه تحقيق ذلك خلال فترة وجيزة.جبر قال خلال […]

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