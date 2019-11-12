2019/11/12 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع أراض للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع أراض للمواطنين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع أراض للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).